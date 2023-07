Homem sofre ataque de pitbull após colocar água no pote do cachorro

O tutor do pitbull destacou que, no momento do incidente, o animal estava preso dentro de casa e nunca fica solto próximo a pessoas desconhecidas

Um incidente grave envolvendo um pitbull deixou um homem ferido no pescoço e no braço direito na casa de um amigo em Bertioga, litoral de São Paulo.

O tutor do animal, Natanael dos Santos, de 49 anos, relatou nesta segunda-feira (24) que a vítima, conhecida como ‘Fariseu’, tinha acesso livre à residência onde ocorreu o ataque, mas estava alcoolizada no momento do incidente. Segundo Natanael, ele entrou na casa para colocar água no pote do cachorro.

“Se o pitbull não estivesse preso à corrente, teria matado ele”, disse o proprietário da casa, enfatizando que o cachorro tinha água no pote no momento do ocorrido.

Após o ataque, Fariseu foi socorrido e está abrigado na casa de Natanael, que também é o local onde o cachorro permanece. Segundo o tutor, eles estão cuidando dos ferimentos da vítima e providenciaram medicamentos. Natanael afirmou que ficou zangado com o amigo por sua atitude, mas também ressaltou que todos cometem erros e que o estado de Fariseu é complicado, pois ele vive em um barraco coberto por lona e não tem como se cuidar sozinho.

De acordo com Natanael, por pouco a artéria carótida de Fariseu não foi atingida no ataque, o que poderia ter sido fatal, pois essa artéria é responsável por levar sangue à cabeça para a irrigação cerebral.

O tutor do pitbull afirmou que o cachorro é bem tratado e está com as vacinas em dia.

Natanael ressaltou que informou a Fariseu que o cachorro já tinha água e comida, mas mesmo assim, ele entrou na casa durante o ataque.