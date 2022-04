Homem sobrevive depois de 1.500 ferroadas de abelhas

“Era um barulho ensurdecedor, não era 5 ou 10 abelhas, era o corpo todo tomado”, contou o homem, ao “Bom Dia Rio”, da TV Globo

Um ataque de enxame de abelhas atingiu dois homens no Rio de Janeiro. As situações isoladas aconteceram no Tanque, bairro da zona oeste e na Pavuna, zona norte. No primeiro caso, Joel Marcos recebeu 1.500 picadas dos insetos.

Ele foi internado após o ataque, que, segundo testemunhas, durou 40 minutos. A estratégia defensiva do homem foi pedir que jogassem água e acionassem um extintor sobre ele, na tentativa de afastar o enxame.

“Era um barulho ensurdecedor, não era 5 ou 10 abelhas, era o corpo todo tomado”, contou o homem, ao “Bom Dia Rio”, da TV Globo.

A vizinha, Regina Evangelista, que assistiu à situação com angústia, descreveu como uma ‘cena de terror’.

“Só de ver aquele homem gritando ‘ajuda, ajuda’ e ninguém podia ajudar…”, disse ela. A fala bate com a de Luisa Andrade, que pensa o mesmo. Para ela, homem morreria. “Eu fiquei rezando muito por ele, porque achei que ele tinha falecido”, contou Luisa.

Pavuna

Já na Pavuna, Antônio Pinho Fernandes, de 74 anos, foi a vítima. Ele também foi parar no hospital, na sexta-feira (08). O enxame estava dentro de um pneu, pendurado em um muro.

O genro de Antonio, Cláudio Ribeiro, falou sobre o acontecido. “Meu sogro quase morreu. Tive que ir lá pegar ele completamente cheio de abelhas em volta. Uma cena horrível. Ele ficou internado e saiu hoje”.

A vizinha do senhor, Priscila Ribeiro, também estava presente e disse que a situação foi ‘horrível’. “Parecia filme de terror, todo mundo com as casas trancadas”.