Homem sobrevive após ser atingido por 16 tiros

De acordo com um relatório da Polícia Militar de Alagoas, um homem sobreviveu, na noite da última sexta-feira (29), após ser atingido por 16 tiros, na cidade de Maceió. As informações são do G1.

Os policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar encontraram a vítima no chão após ser alvejada pelos disparos. A vítima teve várias perfurações ao longo do corpo.

Após o episódio, a populares encaminharam o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Galba Novaes. Posteriormente, ele foi levado para o Hospital geral do Estado (HGE).

O nome e a idade da vítima não foram divulgados. Ainda não sabe a motivação do crime e quem foram os autores dos tiros.