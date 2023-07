Homem se torna réu após matar mulher asfixiada em Aparecida de Goiânia

O crime aconteceu no dia 26 de maio

Acusado de homicídio, Wender Paulo Rodrigues Dos Santos se tornou réu na Justiça pelo assassinato de sua companheira, Regiane Dias Lemes, que também era sua prima. O crime aconteceu por asfixia, na cidade de Aparecida de Goiânia, localizada na Região Metropolitana da capital.

A denúncia do Ministério Público foi aceita pelo juiz Leonardo Fleury Curado Dias no início deste mês de julho. De acordo com a decisão, há fortes indícios de que o acusado, Wender, agiu com intenção contra a vida de Regiane, possivelmente utilizando asfixia ou esganadura, o que resultou em sua morte.

Além disso, surgiram indícios de que o acusado teria subtraído objetos pertencentes à vítima, com o propósito de vendê-los e usar o dinheiro para comprar drogas ilícitas para consumo pessoal. Há também a suspeita de que o crime tenha sido cometido sob o efeito de drogas.

Conforme o documento, Wender terá a oportunidade de responder às acusações, apresentar sua defesa, oferecer documentos e justificações pertinentes ao caso, bem como especificar possíveis provas que possam ajudar em sua argumentação. O processo seguirá com base na legislação vigente e garantindo o direito do acusado à ampla defesa.