Homem se passa por gari, atira na ex-mulher e se mata, diz polícia

A mulher passa bem, segundo a polícia

O servente de pedreiro Ronivon Francisco da Silva, de 48 anos, se passou por gari para se aproximar e atirar na ex-mulher enquanto ela trabalhava na limpeza de ruas, nesta segunda-feira (13), em Caldas Novas, no sul de Goiás.

A mulher, de 40 anos, foi atingida no braço e passa bem, segundo a Polícia civil. O suspeito fugiu do local, atirou contra o próprio corpo enquanto corria na rua, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O delegado titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Rodrigo Pereira, disse que a vítima relatou que já vinha tentando se separar há um mês, quando foi morar com um dos filhos. Segundo a mulher, o ex-marido tinha ciúme obsessivo com ela.

“Todavia, por insistência do marido, acabou retornando ao lar conjugal. Na terça-feira da semana passada, concluiu que não seria possível continuar a convivência com o marido e saiu de casa novamente, indo para a residência de uma amiga”, esclareceu o delegado.

A Polícia Civil vai conduzir a investigação para saber se houve participação de outra pessoa. Contudo, a morte do ex-marido é uma causa de extinção da punibilidade.