Homem retira orelhas para ficar com aparência similar a uma caveira

Um alemão, conhecido por suas tatuagens e modificações corporais, retirou suas orelhas para ficar com a imagem semelhante a de uma caveira. Mr Skull Face gastou cerca de 6 mil libras, o equivalente a R$ 45 mil, nessas operações.

O jornal britânico The Sun explica que, em 13 anos, ele realizou 17 modificações corporais e começou a se interessar por esse assunto no ano de 2007. Desde então ele realizou implantes na testa, antebraço, mão e um chip de pagamento no pulso.

“Meus amigos tentaram me fazer desistir das modificações, especialmente quando se tratava de cortar minhas orelhas, mas sou apenas uma pessoa que gosta de seguir seu próprio caminho. Se as pessoas ficarem olhando, eu realmente não me importo. Se alguém disser algo como ‘você é um velho doente’, responderei com ‘obrigado pelo elogio’”, diz o homem ao jornal. Segundo ele, as críticas “entram por um lado e saem pelo outro” e que “acima de tudo, fortaleceu minha autoconfiança”.