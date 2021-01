Homem remove orelhas, nariz e lábio para tornar-se ‘alienígena preto’

PUBLICIDADE

Após remover as orelhas e o nariz, um francês, de 32 anos, também realizou um procedimento para remover o lábio superior, no início de janeiro. Com isso, o homem, que aderiu à modificação corporal como estilo de vida, pretende tornar-se um “alienígena preto”.

Anthony Loffredo compartilha imagens de suas transformações no Instaram. Nessa segunda-feira (25), ele realizou um tipo de postagem viral em que os internautas opinam quais fotos combinam mais com quatro redes sociais de propostas distintas. As plataformas foram LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder.

A intenção de Anthony foi mostrar que pessoas que passam modificações corporais também podem fazer parte da corrente. Na foto selecionada para a rede social de negócios LinkedIn, o francês aparece vestindo uma roupa elegante, no Facebook, ele veste um conjunto mais descolado, enquanto no Intagram, ele dá destaque às transformações do rosto.

De acordo com o tabloide britânico “Daily Star”, Anthony contou que seu próximo projeto é substituir a pele por metal.