Homem que matou ex a facadas é internado sob escolta

Um homem de 42 anos que matou a ex-companheira com 20 facadas em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, está internado sob escolta policial.

O crime aconteceu na manhã da última segunda-feira (24), na casa da vítima. Ela saía para trabalhar quando foi surpreendida pelo ex. A filha de 16 anos viu tudo e pediu ajuda à família, mas quando o tio chegou, já se deparou com a irmã e o ex ensanguentados no chão do quarto.

Após matar Rosenilda Lopes, de 38 anos, Emerson Cláudio Favero se esfaqueou e foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo Reginaldo, Rose e Emerson ficaram juntos por cerca de seis meses e há 20 dias ela tinha terminado o relacionamento, mas ele não aceitava e fazia ameaças pra ela.