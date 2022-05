Homem que furtou três estabelecimentos comerciais é preso pela PMDF no Cruzeiro

A Polícia Militar prendeu um homem por furtar vários comércios, nesta quinta-feira (26), próximo a um mercado no Cruzeiro Novo.

A equipe de policiais militares foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um mercado. No local, o homem foi encontrado com produtos do mercado, além de uma porção de substância que aparentava ser maconha.

No veículo que utilizava, foram encontradas diversas mercadorias, entre alimentos perecíveis e utensílios, ultrapassando o valor de R$ 2.000,00.

Ao menos três foram os estabelecimentos furtados pelo homem, que responde por crime em liberdade e possui uma ficha extensa de antecedentes criminais. O homem foi conduzido à 5ª DP.

Veja o vídeo com a mercadoria apreendida:

Video: Divulgação / PMDF