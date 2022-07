Homem que foi filmado praticando homicídio no meio da rua é preso

O homem filmado praticando um homicídio no meio da rua, em plena luz do dia, em Abreu e Lima, no Grande Recife, foi preso, segundo a PC

O homem filmado praticando um homicídio no meio da rua, em plena luz do dia, em Abreu e Lima, no Grande Recife, foi preso, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. Vídeos mostram o assassino atirando e uma mulher brigando com ele.

O assassinato ocorreu na tarde de quinta-feira, 21, na Rua Ananias Lacerda de Andrade, em Caetés Velho. Testemunhas relataram aos investigadores que o crime foi cometido por um ex-marido da atual companheira da vítima.

Ainda segundo a polícia, uma equipe da Divisão de Homicídios Norte cumpriu, por volta das 14h desta sexta-feira, 22, o mandado de prisão, expedido pela Comarca de Abreu e Lima.

A captura ocorreu em Paulista, na mesma região do estado. A ação teve a participação de policiais da Delegacia de Polícia de Homicídios que atua em Abreu e Lima e em Igarassu.

A corporação não disse para onde capturado foi levado. Também não divulgou o nome do homem que foi preso nem as circunstâncias da captura.

Nas imagens, é possível acompanhar o momento em que o homem que foi preso atira na vítima, de 46 anos.

Ainda segundo as testemunhas, o homem não aceitava o fim do relacionamento por isso, teria cometido o crime.

Parentes, no entanto, relataram que o homem assassinado foi Genezio Gouveia de Lima Filho, que estava há pouco tempo com a mulher.

Imagens

O crime foi flagrado por câmeras de lojas do bairro e por pessoas que estavam na rua. Nas imagens, é possível ver quando o homem, com camisa laranja e calça azul, se aproxima de um grupo de pessoas que está perto de motocicletas estacionadas. Entre elas, está o casal, que foge ao notar que ele está armado.

O homem, então, corre atrás dos dois com a arma em punho. Quando a vítima está perto de um carro, ele atira. É possível ouvir o disparo, enquanto a pessoa que filma diz “é bala”. A mulher, então, parte para cima do atirador e eles brigam no meio da rua.

As imagens não mostram o momento em que ela se afastou do atirador. O autor do crime corre pela rua como se fosse fugir, mas retorna ao local, se abaixa e atira mais uma vez contra a vítima, que está caída no chão. O assassino, então, foge.