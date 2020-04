Homem que fabricava submetralhadoras é preso em BH

PUBLICIDADE 

Na tarde desta segunda-feira (13), um rapaz de 26 anos que, de acordo com a Polícia Militar (PM), fabricava submetralhadoras artesanais caseiras para vender a traficantes foi preso na capital mineira, Belo Horizonte.

De acordo com o tenente Mauro Lúcio, do 22º Batalhão da corporação, o homem foi preso em flagrante enquanto produzia uma peça bélica dentro de uma residência, no bairro Paraíso, região Leste da capital mineira.

“Após levantamentos, descobrimos que esse sujeito fabricava essas armas para a região do Morro das Pedras e do Morro do Papagaio. Quando chegamos lá na casa, nos deparamos com todo o maquinário que ele utilizava para a fabricação do material e uma submetralhadora artesanal, que ele estava fabricando”, relatou o tenente.

O homem foi levado para uma delegacia da Polícia Civil. Ele é natural de Matozinhos, na região metropolitana de BH.