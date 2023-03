Homem que armazenava fotos e vídeos pornográficas de criança é preso

A criança e a mãe dela eram aliciadas pelo suspeito, e dizia às vítimas que pagassem uma quantia em dinheiro para que não divulgasse as imagens da menor

A Polícia Federal de Mato Grosso realizou a prisão em flagrante de um homem de 29 anos, nesta quarta-feira no município de Vila Rica, a 1.276 km de Cuiabá (MT), por armazenamento de diversas formas de vídeos, fotos e registros com conteúdo de cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

A investigação teve início após a PF ser comunicada sobre os materiais publicados em fóruns no submundo da internet, Deep Web.

A equipe da PF em Barra do Garças, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do suspeito. Outras possíveis vítimas serão identificadas com o material apreendido. A polícia investiga o caso.