Homem que agrediu cachorro em Ibiporã se apresenta na delegacia e declara que estava irritado

Na última quarta-feira (22), um homem que aparece em vídeo agredindo o próprio cachorro se apresentou à delegacia de Uraí, em Ibiporã, região metropolitana de Londrina. O suspeito confessou o crime e explicou que estava irritado na hora das agressões ao pet.

O rapaz procurou a polícia do município já que estava com medo de ser hostilizado pela população da cidade.

O delegado de da Polícia Civil de Ibiporã, Vitor Dutra de Oliveira, será o responsável pelo caso. Pelas redes sociais o delegado disse que as responsabilidades policiais estão sendo tomadas.

No vídeo é possível ver o rapaz agredindo o cachorro que se chama Nemo. No momento que o portão de casa se abre o cachorro foge para debaixo do carro, a cena foi gravada por vizinhos.

O homem ainda tenta pegar o cachorro, mas não consegue. Quando o cão finalmente sai debaixo do carro e corre para a calçada é capturado novamente por seu dono. É ai que o agressor arremessa o animal com força para dentro de casa.

Segundo informações, após o ato o morador acabou sendo agredido por vizinhos por conta dos maus tratos.

O animal foi resgatado por uma ONG e será colocado para adoção. No embate, Nemo quebrou um dente e teve lesão em uma pata.

Segundo a polícia, o suspeito declarou que perdeu o controle e agora se arrepende. O crime será investigado pela Delegacia de Ibiporã.