Homem quase é atropelado por cavalos após invadir raia de turfe

Um homem, de 24 anos, ficou em frente a 12 cavalos após invadir uma raia do hipódromo de Trentham, na Nova Zelândia. Apesar do susto, ele não foi atingido por qualquer dos animais, que corriam a uma velocidade média de 65km/h.

De acordo com postagens das redes sociais, a irresponsável invasão se tratou de um “desafio”. O momento foi registrado em vídeo. Pelas imagens, é possível ver quando o homem pula a cerca e se coloca na raia de grama a poucos metros dos cavalos, que pesam em média 500kg.

Após a passagem dos cavalos, o invasor ergueu os braços como se estivesse celebrando um “feito”. Ele acabou preso, mas foi solto após pagamento de fiança, o homem terá que comparecer a um tribunal de Hutt Valley na quinta-feira (4) para a primeira audiência do caso.

Horrific scenes eat Trentham, this guy does not realise how much danger he is putting everyone in. pic.twitter.com/rOdMJqmA4p

— Emily Bosson (@Em_April) January 30, 2021