Homem põe fogo na casa da ex, volta para queimar o que sobrou e acaba preso

Vítima estava na delegacia para registrar o primeiro incêndio quando soube que o suspeito teria voltado ao local do crime, no bairro Jardim Felicidade

Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (7), após atear fogo na casa da ex-companheira em Belo Horizonte (MG). De acordo com a Polícia Civil, no domingo (6), o suspeito esteve na casa da mulher, ateou fogo no imóvel e conseguiu fugir.

Antes do ocorrido, o homem havia ameaçado a ex-companheira de morte. A mulher era atendida na segunda de manhã pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em BH, quando uma amiga a avisou que o homem teria retornado para o imóvel.

O homem estava nos escombros do imóvel queimando o que havia sobrado. Os policiais civis começaram a monitorar o suspeito e com o apoio da Polícia Militar, prenderam o homem em um local próximo a casa.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem responde por homicídio e estava sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.