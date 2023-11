Homem persegue mulher com machado na mão em AL

A mulher fugiu com uma criança de 2 meses nos braços

Na cidade de Messias, um homem tentou assassinar sua ex-companheira usando um machado.

De acordo com o relato da vítima, o agressor não aceitou o término do relacionamento e alegou ter sido traído por ela. Armado com um machado, ele invadiu a residência determinado a atacar a ex-companheira.

Felizmente, ela conseguiu escapar da violência pulando o muro e buscando refúgio na casa de um vizinho. No momento da agressão era a vítima estava com um dos filhos, um bebê de apenas 2 meses, nos braços. O agressor chegou a perseguir a mulher durante a tentativa de fuga. Posteriormente, a polícia interveio e efetuou a prisão do agressor.