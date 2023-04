Homem perde parte do braço após explosão dentro de um apartamento

Ele foi socorrido e encaminhado para o pronto socorro por meios próprios

Um homem perdeu uma das mãos após manusear uma bomba dentro de um apartamento no bairro Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite da última quarta-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, ele perdeu parte do braço na explosão, que aconteceu no primeiro anda de um prédio. Ainda não se sabe sobre o que pode ter provocado a explosão.

A rua foi isolada para atuação dos militares. A ocorrência segue em andamento.