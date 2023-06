Homem pelado esfaqueia rosto de idoso

As vítimas e o agressor foram levados ao Pronto-Socorro Central e o idoso precisou ser internado e intubado, de acordo com as autoridades policiais

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após correr pelado e cortar as mãos da irmã, de 33, e esfaquear por diversas vezes o rosto de um vizinho, de 62, que está hospitalizado em estado grave. O crime aconteceu em um conjunto habitacional onde os três moram em Cubatão (SP).

Os ataques começaram por volta das 9h de terça-feira (6), tendo sido o idoso a primeira vítima esfaqueada, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). O agressor discutia com a irmã pela janela do conjunto Residencial Rubens Lara, no bairro Jardim Casqueiro, quando gritou que iria matá-la, pegou uma faca e desceu um andar pelas escadas.

Antes de encontrar a irmã, porém, o homem invadiu a casa do vizinho de 62 anos e o golpeou no rosto – a reportagem questionou as autoridades, mas não foi informada por qual motivo o idoso foi alvo do agressor. Posteriormente, a vítima foi encontrada pelos policiais sangrando e sentada na calçada em frente ao prédio.

Depois de golpear o rosto do vizinho, de acordo com o BO, o homem correu atrás da irmã e do cunhado, que entraram em um dos blocos e fecharam a porta. O agressor conseguiu abri-la e tentou acertar uma facada na cabeça da familiar, que parou a arma com as mãos. O homem acabou contido pelo cunhado que o imobilizou antes de a mulher desarmá-lo.

Durante toda a confusão, a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e, ao chegarem no local, prestaram socorro às vítimas. O agressor foi encontrado sentado na escadaria de um dos blocos, no quarto andar.

A faca usada nos crimes foi apreendida e a perícia acionada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° Distrito Policial de Cubatão e é investigado pelas Polícia Civil.