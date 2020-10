Homem para ao lado de carro, pede que motorista abaixe a janela e atira na vítima

PUBLICIDADE

Um homem de 55 anos foi morto dentro do carro que dirigia na manhã desta quinta-feira (29). Segundo a polícia, o suspeito chegou de moto ao lado do veículo, pediu para a vítima abaixar a janela e abriu fogo. O disparo atingiu a cabeça do motorista.

O crime ocorreu em uma avenida de Manaus-AM. A vítima estaria indo para o trabalho.