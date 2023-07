Homem negro com pernas amputadas é abandonado na rua

Pessoas que andavam em uma calçada próxima viram o homem com as duas pernas amputadas e uma sonda, deitado no chão

Na última segunda-feira (10), um homem negro com as duas pernas amputadas foi abandonado por funcionários do lado de fora de um hospital municipal no Rio de Janeiro.

O paciente teria sido colocado na rua por funcionários da unidade de saúde, após ter sido deixado por um representante de um abrigo de Búzios, no Hospital Municipal Pedro II

Pessoas que andavam em uma calçada próxima viram o homem com as duas pernas amputadas e uma sonda, deitado no chão.

O secretário de Saúde, classificou a situação como “gravíssima” e defendeu “punição exemplar”. Segundo ele, os envolvidos foram identificados por câmeras de segurança.