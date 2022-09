Homem mostra pênis em churrascaria e é preso

Em nota, a Polícia Civil confirmou a prisão por importunação sexual e ato obsceno. O homem foi detido em flagrante

Um homem, de 49 anos, foi detido pela polícia após mostrar o pênis para uma funcionária de uma churrascaria em São Bento, Minas Gerais. A motivação da importunação sexual seria não concordar com o valor da conta. O caso aconteceu nesta sexta-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, o homem também teria ‘passado a mão’ em três clientes . As testemunhas afirmaram que o homem teria assediado as três vítimas que, inconformadas, acionaram a segurança do local. O homem foi retido pela segurança e convidado a se retirar da churrascaria.

No boletim de ocorrência consta que o homem negou o crime de importunação sexual, mas confirmou que havia discordado do valor cobrado na conta. Por fim, a quantia foi paga no cartão de crédito e o suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, no Barro Preto.

