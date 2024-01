Homem morre esfaqueado após tentar separar briga em Goiânia

O suspeito do homicídio, um homem de 38 anos, foi preso pelas autoridades

Fernando Almeida de Freitas, de 27 anos, perdeu a vida ao tentar separar uma briga em uma boate no Setor Calixtolândia, localizada a 55 km de Goiânia. O suspeito do homicídio, um homem de 38 anos, foi preso pelas autoridades. Imagens de câmeras de segurança revelaram o momento em que o investigado esfaqueou a vítima, que reagiu desferindo uma cadeirada na cabeça do agressor.

O incidente ocorreu por volta das 00h36, quando o agressor se recusou a pagar por uma cerveja. Segundo o relato da proprietária da boate à Polícia Civil, Fernando a acompanhou durante a tentativa de cobrança. Ao perceber a tensão no ar, o jovem tentou intervir para acalmar os ânimos. Foi nesse momento que o suspeito retirou uma faca da cintura e atacou Fernando.

Os golpes de faca atingiram os braços e o peito de Fernando. Mesmo ferido, ele conseguiu revidar com uma cadeirada na cabeça do agressor, que desmaiou. No entanto, o jovem caiu ao solo em seguida.

Fernando foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, mas não resistiu aos ferimentos, conforme informou a Polícia Militar (PM).

Durante um patrulhamento rotineiro, uma viatura da PM foi acionada por testemunhas que estavam próximas à boate. O suspeito foi detido no local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame pericial e, posteriormente, à Central de Flagrantes de Anápolis.