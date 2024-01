Homem morre em deslizamento de terra, e criança desaparece em enchente em SP

Vítima estava em quarto, quando casa foi atingida pela lama

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As fortes chuvas que atingiram São Paulo na noite de sexta-feira (12) voltaram a causar transtornos com alagamentos, transbordamentos de córregos e queda de árvores. Um homem morreu em São Bernardo do Campo e uma criança está desaparecida em Juquitiba, segundo o Corpo de Bombeiros.

O deslizamento de terra aconteceu nos fundos de uma residência, na rua Odair Vieira, no bairro Riacho Grande, por volta das 23h. Por causa da forte chuva, houve um deslizamento que atingiu o quarto do fundo onde estava a vítima. O homem não teve a identidade divulgada.

Três viaturas dos bombeiros atenderam a ocorrência, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte ainda no local.

Após vistoria técnica, diz a Defesa Civil, a residência foi interditada preventivamente, deixando duas pessoas desalojadas. Elas foram abrigadas na casa de parentes.

Uma nova vistoria será feita neste sábado, visto que outras seis residências estão em risco devido ao deslizamento.

Em Juquitiba, durante a madrugada, houve enchente na estrada das Marrecas, no bairro Justos, e, segundo os bombeiros, moradores da região avisaram que uma criança de seis anos foi levada pela correnteza e desapareceu. Não foi possível iniciar as buscas durante a madrugada em razão da força da água. Os bombeiros estão no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em São Paulo, houve pontos de alagamentos e um foi veículo levado pela enxurrada. Por volta das 2h20, vítimas foram retiradas de dentro do veículo. Os bombeiros dizem ter recebido a informação de que outro carro, com uma pessoa dentro, teria sido atingido pela água. Até o momento, porém, nada localizado, e as buscas continuam.