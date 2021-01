Homem morre eletrocutado ao tentar fazer ‘gato’ em rede de energia

PUBLICIDADE

Um homem veio a óbito, nesse sábado (2), após ser atingido por uma descarga elétrica. De acordo com algumas testemunhas, a vítima mexia em um poste de energia para puxar uma fiação clandestina.

Após tocar na rede energizada, o homem caiu do poste, de uma altura de cerca de 5 metros. O caso ocorreu em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá-MT.

Algumas pessoas tentaram reanimar a vítima com uma massagem cardíaca, enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar também foi acionada.

No local, os policiais continuaram com a tentativa de reanimação, mas após a chegada do Samu, o homem não resistiu e morreu ainda na ambulância.



O caso é investigado pela Polícia Civil.