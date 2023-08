Homem morre atropelado enquanto beijava namorada

O motorista que atropelou o casal estava alcoolizado no momento da batida e responderá por homicídio culposo

Um homem de 31 anos morreu no último domingo (20) na Avenida Comendador Sant’Anna, no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Ele e a namorada passevam com o cachorro e pararam na calçada para se beijar, mas um carro invadiu a área e transformou o momento bonito em uma cena de terror.

O socorro foi chamado e o casal foi levado para hospitais, mas apesar do tratamento, ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista, um homem de 30 anos, foi submetido ao teste do etilômetro, que mostrou que ele estava alcoolizado. Ele permaneceu no carro durante todo o período de atendimento, e contou não se lembrar do que havia acontecido.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo pelo 47º DP (Capão Redondo), que requisitou exames periciais.