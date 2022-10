Homem morre após ser jogado de janela de prédio

Depois do crime, o suspeito que morava no prédio há cerca de três semanas fugiu, mas os militares conseguiram encontrá-lo com ajuda das câmeras do Olho Vivo

A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã desta quarta-feira (19), um homem suspeito de jogar o vizinho da janela de um prédio, no bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Crime aconteceu durante a madrugada. A vítima morreu. Segundo a PM, o homem foi encontrado no lava-jato de um sobrinho dele, no bairro Água Branca, também em Contagem. Ele estava escondido dentro de um carro.

Testemunhas contaram que, durante a madrugada, o suspeito começou a gritar pelos corredores, invadiu um dos apartamentos e jogou a vítima do segundo andar, que caiu de uma altura de 10 metros e morreu no local. Depois do crime, o suspeito que morava no prédio há cerca de três semanas fugiu, mas os militares conseguiram encontrá-lo com ajuda das câmeras do Olho Vivo. Ainda de acordo com a PM, não há registro de desavenças entre os dois. Eles nem se conheciam. O homem, que já foi preso por tráfico de drogas, foi levado para a delegacia.