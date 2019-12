Homem morre após ser atingido por caminhão desgovernado

PUBLICIDADE 

Um mototaxista de 53 anos morreu nesta sexta-feira (27), após ser atingido por um caminhão desgovernado. O condutor descarregava mercadorias que estavam no veículo estacionado. O automóvel continuou ligado, saiu desgovernado e invadiu o lado contrário da via.

O caminhão atingiu, pelo menos, três carros e uma outra motocicleta antes de bater no mototaxista, que morreu no local. O caso ocorreu em Campina Grande-PB.

O motorista ainda teria tentado conter o caminhão, que só parou quando foi contido por outros veículos. O condutor permaneceu no local e deu esclarecimentos à polícia sobre o acidente.

A via precisou ser interditada para que uma perícia fosse feita no local. De acordo com a Companhia de Polícia de Trânsito, a suspeita é de que o caminhão tenha apresentado problemas no freio de mão.

Outro homem ficou ferido e foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves. O estado de saúde dele ainda não foi informado.