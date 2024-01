Homem morre após ser atingido por árvore em SP

O homem estava retornando para casa com sua esposa após visitar uma amiga

Um homem de 58 anos perdeu a vida durante um temporal em Itupeva (SP) na noite de segunda-feira (8). Ele estava retornando para casa com sua esposa após visitar uma amiga quando foi atingido por uma árvore derrubada pela intensidade do vento.

A esposa, Fátima, e a filha do casal, de 24 anos, foram atendidas no local e, de acordo com a Defesa Civil, sofreram apenas escoriações. A região ficou sem energia devido à queda de um poste, conforme informações da Defesa Civil.

Fátima relatou que ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro de João, e o corpo da vítima encontra-se no Instituto Médico Legal (IML).

Nesta terça-feira (9), equipes da prefeitura e da CPFL Piratininga estão empenhadas na remoção da árvore que caiu sobre o carro da família. O veículo foi atingido por galhos, um poste e fiação elétrica.

O temporal que atingiu a região na segunda-feira veio acompanhado de rajadas de vento intensas, resultando em diversos pontos de alagamento.