Homem morre após ser atingido por árvore em Roraima

Embora tenha sido encaminhando até o Hospital do Caroebe, munícipio de Roraima, Elias não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade

Depois de ter sido atingido por uma árvore em São João da Baliza, região Sul de Roraima, Elias Siqueira Sabino, 46, morreu após não resistir aos ferimentos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 10.

Na última terça-feira, 8, o homem estava trabalhando derrubando árvores com um colega e o filho no momento do acidente, informou a Polícia Militar.

Enquanto Elias cortava uma árvore naquela tarde, uma outra o atingiu pelas costas e o empurrou para o chão.

Pouco depois, seu filho e colega o encontraram caído, ainda com vida. O filho que acompanhava Elias pediu ajuda ao irmão mais velho e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Embora tenha sido encaminhando até o Hospital do Caroebe, munícipio de Roraima, Elias não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.