Homem morre após cair em máquina de moer carne

PUBLICIDADE 

Uma homem, de 53 anos, caiu dentro de uma máquina de moer carne enquanto o equipamento ainda estava ligado. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (10). O funcionário veio a óbito no local.

Quando perceberam que a vítima havia caído dentro da máquina, outros funcionários correram para desligar o moedor. Após o equipamento ser desligado, homem já estava inconsciente. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionada. Os socorristas retiraram o homem da máquina e iniciaram manobras para reanimá-lo. Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestaram o óbito pouco tempo depois. O caso aconteceu em uma fábrica de salgados em Belo Horizonte-MG.

O imóvel onde está instalada a empresa de salgados está isolado pelo Corpo de Bombeiros.