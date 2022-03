Homem morre ao tentar colher fruto e cair de árvore

O agricultor chegou a ser levado para o hospital do município, mas não resistiu e faleceu

Um agricultor de 35 anos, que tentava colher bacaba, em Oiapoque, no Norte do Amapá, morreu depois de cair da árvore. A Polícia Civil detalhou que a morte por acidente ocorreu na tarde do domingo (13).

A queda ocorreu numa estrada que leva à Clevelândia do Norte. Josiel Cruz de Souza estava com a esposa e o filho de 10 anos quando subiu na árvore e depois caiu. O homem chegou a ser levado para o hospital do município, mas não resistiu e faleceu.