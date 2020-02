Homem morre ao cair de telhado de casa enquanto fazia conserto

PUBLICIDADE 

Um homem morreu neste domingo (9) ao sofrer um acidente dentro de casa. De acordo com a ocorrência, Severino da Silva Costa, de 50 anos, subiu no telhado para fazer alguns reparos. Ele caiu e morreu no local.

A família da vítima contou que Severino estava arrumando o telhado quando sofreu a queda. Uma ambulância do Samu foi chamado, mas os médicos constataram a morte do homem.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi comunicada e também enviou uma equipe de investigadores na casa. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso ocorreu em Várzea Grande-MT.