Homem morre afogado após tentar salvar uma vaca em MG

Infelizmente, a vaca também morreu no local

Em Campos Gerais, no Sul do Estado, um homem de 27 anos perdeu a vida ao tentar salvar uma vaca em apuros.

De acordo com relatos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, testemunhas relataram que o homem percebeu que a vaca estava em situação de aflição dentro de uma vala de água. Sem hesitar, ele se lançou ao resgate do animal, mas acabou ficando preso no local e desapareceu em seguida.

Os bombeiros foram acionados imediatamente e iniciaram as operações de busca. Após intensos esforços, o corpo do homem foi encontrado sem vida a uma profundidade de aproximadamente cinco metros.