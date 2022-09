Homem morre a facadas em SC e enteada de 15 anos é suspeita

Segundo a delegada Claudia Gonzaga, a adolescente justificou que agiu em legitima defesa e que havia sido xingada pelo homem, que não permitiu que ela saísse de casa

Um homem de 47 anos morreu um dia depois de ser esfaqueado em Joinville, no Norte catarinense. A enteada dele, de 15 anos, é a suspeita do crime.

O caso aconteceu no sábado (10), mas a morte dele foi registrada no domingo (11). Na segunda-feira (12), a Polícia Civil informou que a adolescente foi apreendida e encaminhada ao Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório da cidade.

Segundo Claudia Gonzaga, a adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ainda segundo a investigadora, a adolescente informou que o homem já havia tentado agredi-la.

O flagrante do crime foi enviado ao Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), mas diligências complementares ainda devem ser feitas.

A faca utilizada no crime foi apreendida para ajudar nas investigações.

O que diz o relatório da PM

De acordo com a Polícia Militar, a adolescente agrediu o padrasto a facadas por volta das 18h50, no bairro Vila Nova, zona Oeste da cidade, no sábado. Ele havia sido encaminhado ao Hospital Municipal São José, em Joinville e teve a morte foi confirmada um dia depois.

Durante a ocorrência, os policiais encontraram a jovem perto da casa onde o crime ocorreu. Aos militares, a adolescente também teria confessado o crime.

O homem tinha três passagens por tráfico de drogas, roubo a taxista e ameaça e agressão contra mulher, segundo a Polícia Militar.