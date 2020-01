Homem mata mulher com barra de ferro no quintal de casa

PUBLICIDADE 

Um homem assassinou sua vizinha de 56 anos com uma barra de ferro em Januária, no Norte de Minas, na manhã desta terça-feira (28). A vítima foi agredida no quintal de casa, que é interligado com a residência do autor do crime.

O marido contou que ouviu os gritos e tentou socorrê-la, mas também foi ameaçado pelo homem. Ele conseguiu desarmá-lo, mas o homem se escondeu dentro de casa, onde foi preso.

Maria de Almeida foi socorrida pelo marido e pelo filho do vizinho, e morreu antes de dar entrada no hospital.

O filho contou à polícia que o pai sofre de transtornos mentais. No momento da prisão, o homem de 60 anos disse que ao acordar saiu no quintal e viu a vizinha debaixo de um pé de umbu. Ela sorriu e ele não entendeu o motivo do sorriso e por isso, cometeu o crime.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e a motivação do crime será investigada.