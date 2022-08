Homem mata irmão a tiros ao confundir com ladrão, em AL

A vítima estava embriagada e pulou a janela da casa do irmão, homem acordou com o barulho da casa invadida e atirou

Um homem de 29 anos foi morto a tiros pelo irmão no Sítio Caldeirão, em Mata Grande, no interior de Alagoas, neste domingo (14). O pai relatou a militares do 9º Batalhão de Polícia (9º BPM) que o filho que atirou confundiu o irmão com um ladrão. Não há informações sobre o paradeiro do homem que atirou.

Segundo o relato do pai, o filho chamado Aloísio Nunes Pauferro estava embriagado e decidiu dormir na casa do irmão, mas como já era de madrugada e o irmão já estava dormindo, Aloísio pulou a janela para não acordá-lo.

O pai contou que o outro filho acordou com o barulho da casa sendo invadida e, ainda com a luz da casa apagada, atirou pensando se tratar de um ladrão. Ao acender a luz, o homem percebeu que havia baleado o próprio irmão.

Aloísio ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu. O nome do irmão e o paradeiro dele não foram divulgados.