Homem mata filha para se “vingar” de ex-esposa

Sem entender, o colega foi até a casa do pai da vítima, mas, ao chegar no local, encontrou a porta trancada e a criança gritando por socorro

Um homem foi preso, no último sábado (08), acusado de assassinar a própria filha de 3 anos. O caso aconteceu em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

Segundo a Polícia Civil do estado, o suspeito teria se separado recentemente da mãe da criança e, por não aceitar o fim do casamento, cometeu o crime para se “vingar” da mulher.

Antes de cometer o crime, o homem teria mandado uma mensagem a um amigo, afirmando que a menina não ficaria com a mãe. Sem entender, o colega foi até a casa do pai da vítima, mas, ao chegar no local, encontrou a porta trancada e a criança gritando por socorro.

A menina chegou a ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.