Homem mata ex-esposa e ex-sogra na frente da filha de 13 anos

Autor do feminicídio não aceitava o fim do relacionamento

Um homem matou a tiros a ex-esposa e a ex-sogra na frente da filha de 13 anos.

O crime ocorreu em Paudalho-PE, na quinta-feira (1º). O mecânico Charles Cordeiro de Lima, 40 anos, chegou na casa das vítimas, bateu na ex-sogra, atirou na cabeça dela e, em seguida, disparou contra a ex-mulher. Por fim, Charles atentou contra a própria vida.

Segundo a Polícia Civil, o mecânico não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher, com quem tinha três filhos. Vivian Regina da Silva Gomes, de 31 anos, e a mãe, Adeílda Maria da Silva, de 53 anos, não resistiram aos tiros.

Meses antes de morrer, Vivian Regina havia pedido medida protetiva contra o ex-marido.

A arma usada no crime foi um revólver calibre 38. Os três corpos foram levados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Recife. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.