Homem mata ex-esposa com tiro na cabeça e depois se mata em Rondônia

Testemunhas disseram para a polícia que o casal estava em processo de separação, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento

Nesta sexta-feira (14), um homem tirou a própria vida depois de matar a esposa com um tiro na cabeça, em Porto Velho, Rondônia.

Testemunhas disseram para a polícia que o casal estava em processo de separação, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu dentro do carro, que estava estacionado próximo a um condomínio. O porteiro contou à polícia que ouviu um disparo e em seguida viu o suicídio do suspeito.

Segundo informações do hospital, a vítima chegou em estado gravíssimo. Ela não resistiu aos ferimentos.