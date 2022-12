Homem mata esposa com facão, foge de carro por rodovia e acaba morrendo em acidente

A mulher de 54 anos não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na hora

Um homem, suspeito de assassinar a própria esposa a facadas, morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito neste sábado (10) em Ariquemes (RO), a 200 quilômetros de Porto Velho.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante a tarde o suspeito Silvio Miguel Sott pegou um facão e golpeou a companheira, Gilza Maria de Souza, em uma residência do bairro Setor 2. A mulher de 54 anos não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na hora.

Depois de cometer o crime, Silvio pegou seu carro e iniciou uma fuga pela RO-257, uma das principais rodovias estaduais da região.

No entanto, de acordo com a polícia, o homem perdeu o controle da direção do veículo e bateu na cabeceira de uma ponte da rodovia.

Devido ao forte impacto, o carro caiu pelo barranco e foi parar às margens do rio Branco, momento que Silvio acabou morrendo.

Silvio era de Lajeado (RS) e estava morando em Ariquemes. Nas redes sociais, Silvio fazia várias postagens de fotos com a esposa.