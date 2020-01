Homem mata esposa a facadas e tira a própria vida em seguida

PUBLICIDADE 

Um homem de 67 anos matou a mulher a facadas e tirou a própria vida em seguida na última terça-feira (7). Os três filhos do casal encontraram os corpos.

Segundo a polícia, José de Souza não aceitava o fim do casamento de 13 anos com a vítima, Anita Lopes, 42 anos. Anita queria se separar, mas ainda morava com o suspeito e com os três filhos.

Na madrugada de terça (7), José golpeou Anita no pescoço e, com a mesma faca, se suicidou em seguida. O crime aconteceu em Ouro Preto do Oeste-RO.

Será realizada perícia na casa da família. A polícia investiga se mais alguém ajudou no feminicídio.