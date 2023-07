Homem mata avó e enterra no quintal de casa em RS

O homem confessou ter agredido e esfaqueado a idosa. À polícia, ele contou ter tentado enterrar o corpo da mulher, mas um pé ficou de fora

Um homem, de 24 anos, foi preso, na última quinta-feira (06), acusado de matar a avó, de 80 anos, e enterrá-la no quintal de sua casa, em Porto Alegre (RS). Ele pode responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

Segundo a Polícia Civil do estado (PCRS), o jovem e a idosa teriam discutido após a mulher proibir a entrada do criminoso em casa devido ao seu uso de drogas. Pouco depois, os vizinhos acionaram a Brigada Militar depois do próprio homem confessar o crime para eles.

