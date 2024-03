Homem mata amigo por ciúmes da ex com a vítima

Um homem foi detido sob a suspeita de ter assassinado seu amigo com golpes de faca por ciúmes da ex-namorada, em Santa Helena de Goiás, localizada no sul do estado. O crime ocorreu no Bairro do Arantes.

A prisão preventiva foi efetuada nesta terça-feira (12). Conforme informações da Polícia Civil, no momento do ocorrido, os dois estavam juntos consumindo bebidas quando o suspeito demonstrou ciúmes da relação de amizade entre seu amigo e sua ex-namorada.

As investigações revelaram que o suspeito desferiu cinco golpes de faca contra o amigo, impedindo qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, que foi socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital.