Homem mata amigo por briga sobre “melhor churrasco”

De acordo com a Polícia Militar, a faca utilizada no crime foi a mesma usada para cortar a carne do churrasco feito mais cedo

Um homem, de 24 anos, esfaqueou e matou um amigo, de 38 anos, após uma discussão sobre “quem faz o melhor churrasco”. O caso aconteceu na tarde de ontem (14), em Anápolis (GO). Segundo a Polícia Civil, os dois eram amigos, moravam juntos e teriam ingerido bebidas alcoólicas. O homem morreu na casa. De acordo com a Polícia Militar, a faca utilizada no crime foi a mesma usada para cortar a carne do churrasco feito mais cedo. O suspeito foi autuado por homicídio.