Homem mata adversário esfaqueado após discussão em partida de sinuca em Anápolis

Um homem é suspeito de matar outro durante uma partida de sinuca em um bar localizado em Anápolis, cidade situada a 55 km de Goiânia.

Segundo informações fornecidas pelo delegado Cleiton Lobo, responsável pelo caso, a tragédia teve início quando o suspeito emprestou R$ 20 para a vítima, que pagou a quantia de volta, mas fez ofensas logo em seguida.

O incidente ocorreu no domingo (29), quando, após uma discussão, o suspeito saiu do estabelecimento até sua motocicleta, onde pegou uma faca. Em seguida, retornou ao bar e desferiu quatro golpes de faca contra o outro homem.

Mesmo com a chegada rápida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local, o homem atacado já se encontrava sem vida. Após cometer o crime, o suspeito fugiu da cena do crime, abandonando sua motocicleta no próprio bar.