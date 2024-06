Homem mata a própria sobrinha de 17 anos com cerca de 30 golpes de faca em GO

Em Catalão, no sudeste de Goiás, um tio suspeito de matar a sobrinha de 17 anos com cerca de 30 facadas tinha um histórico de alcoolismo e má relação familiar, segundo informações do delegado Marcos Vinícius Costa, que conduz a investigação. Após o crime, o homem tirou a própria vida, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o delegado, o suspeito enfrentava problemas com o álcool, era uma pessoa isolada e não mantinha um bom relacionamento com os demais membros da família. O crime aconteceu no sábado, 1º de junho, na casa onde a adolescente morava com o tio e o avô. As identidades da vítima e do suspeito não foram divulgadas.

Na terça-feira, 4 de junho, os familiares da vítima prestaram depoimento. O delegado Costa afirmou que, apesar de não haver histórico de violência, o tio tinha uma relação conturbada com a família.