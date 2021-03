Homem leva tiro no olho com a filha de 2 anos no colo; avô fez o disparo

Autor do tiro fugiu e ainda não foi encontrado. Vítima corre o risco de perder a visão do olho esquerdo

Um homem de 36 anos foi atingido por um tiro no olho esquerdo na noite de sexta-feira (19). Ele estava com a fila de 2 anos no colo no momento do disparo. Quem atirou foi o avô da criança e ex-sogro da vítima.

O crime ocorreu em Maracaju-MS. O homem foi à casa do ex-sogro buscar a filha para passarem o fim de semana juntos. O avô da criança entregou ela para o pai e, em seguida, atirou nele.

O homem estava acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade, e os agentes flagraram o crime. O autor do disparo fugiu do local, e a vítima foi hospitalizada. Ele está bem, mas corre risco de perder a visão do olho.

Não se sabe ao certo a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.