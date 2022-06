Homem leva tiro na testa, cai de moto e vai para casa dormir

A bala atingiu a testa da vítima, e ele só foi levado ao hospital depois que a mãe percebeu a lesão na cabeça

A história de um homem de 25 anos que levou um tiro enquanto conduzia uma moto, caiu do veículo e foi para casa dormir surpreendeu moradores de Araguaína, no norte do Tocantins. A bala atingiu a testa da vítima, e ele só foi levado ao hospital depois que a mãe percebeu a lesão na cabeça. A bala amassada foi encontrada na rua onde o homem foi ferido.

Mas como isso é possível? Mesmo não aparentando, a situação é grave? É comum ficar consciente após uma lesão na cabeça?

O neurocirurgião Antônio Sérgio Guimarães explicou que a lesão na cabeça provocada por arma de fogo pode não ser letal, a depender da área afetada, calibre utilizado, distância, posição do projétil e da vítima no momento do disparo.

“É comum, mas também é muita sorte. Se entra em ângulo reto, entra no crânio, mas se a bala entra meio de lado, bate e desvia. Pode ter lesado as partes moles, a pele, e o crânio. Se pega só a parte frontal, a pessoa pode sair andando”, afirmou o especialista.

Antônio Sérgio Guimarães afirma que, para causar uma lesão, depende de alguns fatores.

Depois do disparo o homem não procurou ajuda médica. Segundo a PM, ele tinha um ferimento na testa, de onde escorria algo que, segundo os agentes, parecia ser massa encefálica. Apesar disso o homem estava consciente e lúcido.

Risco de ferimento mais grave

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o especialista, apesar de o homem ter ido para casa com ferimento que aparentava ser leve, a situação poderia ter causado graves consequências, se não fosse tratada.

“Pode ter fraturado o crânio. Toda fratura de crânio é potencialmente grave, então vai depender da intensidade, se é uma fratura cominutiva — quebra do osso em vários pedaços — uma fratura linear, fratura afundada. Tudo isso tem que avaliar. Ele pode sim ter complicações sérias em função de um trauma desses”, explicou o médico.

O caso

O homem foi atingido na testa neste sábado, 04, enquanto andava de moto por um bairro de Araguaína. O caso ocorreu na Rua Camboriú, no residencial Itaipú. A PM foi chamada pela mãe da vítima, que acordou e viu manchas de sangue nas roupas do filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A polícia informou que ao chegar na casa da família encontrou o jovem, que possui passagem pela polícia por envolvimento com entorpecente, sentado em uma cadeira com um ferimento na testa.

O homem, lúcido, contou aos policiais quem havia feito o disparo. A PM fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o suspeito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e levou a vítima para o Hospital Regional de Araguaína, que não deu detalhes sobre o estado de saúde dele nem informou sobre sua alta.

A moto que a vítima conduzia foi encontrada na rua Santa Inês, no setor Raizal. Ao lado do veículo, havia vestígios de sangue e o projétil que atingiu o jovem. A motocicleta, então, foi entregue ao pai da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que até a manhã desta terça-feira, 07, a Polícia Civil não havia sido procurada pela vítima ou familiar para registrar a ocorrência.