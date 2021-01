Homem leva dez facadas após discussão por causa de vinho

PUBLICIDADE

Um homem, de 31 anos, foi socorrido e internado em estado grave após ser agredido com dez facadas, na noite desse domingo (17). De acordo com a Polícia Militar, familiares da vítima relataram que o homem foi agredido por um sobrinho, durante uma discussão por causa de um vinho.

Ainda segundo a PM, o suspeito, de 21 anos, teria guardado a bebida para uma outra ocasião. No entanto, o tio dele abriu o vinho, o que iniciou uma discussão.

Na sequência, ambos entraram em luta corporal, e a briga foi apartada por familiares que estavam na residência, em Cianorte, no noroeste do Paraná. O tio saiu da casa para espairecer, mas foi seguido pelo sobrinho.

Nesse momento, o jovem golpeou a vítima com dez facadas. Após o crime, o suspeito fugiu do local. O tio foi levado para a Santa Casa de Cianorte pela irmã do suspeito, onde passou por cirurgias. De acordo a PM, o estado dele é grave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais fizeram buscas pela região, mas não conseguiu encontrar o suspeito ou a arma do crime.