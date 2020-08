Homem intoxica quatro pessoas em SP após ataque com gás de pimenta em hotel

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (10), um homem jogou gás de pimenta por baixo da porta de um apartamento em reforma, em um hotel na região do Jardins, em São Paulo capital. Quatro pessoas foram intoxicadas pelo gás e precisaram receber atendimento médico. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi chamada e averiguou o caso. O homem foi encaminhado para a Delegacia.

“Foi um tubo de spray de pimenta. Ele usou por baixo [da porta] e atingiu os funcionários. Ele nos entregou o tubo do gás pimenta. Ele já teve problemas com os demais moradores. A situação mais crítica foi hoje. Tocamos a campainha, ele abriu, deixou entrar. Ele negou no início, mas depois confirmou a história. Um perfil de cidadão comum”, disse o Major Max, da Polícia Militar.

De acordo com o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Washington Canedo, as quatro vítimas se intoxicaram e uma vomitou sangue. Mesmo assim, todas passam bem e estão em estáveis. Elas foram encaminhados para o pronto atendimento do Incor (Instituto do Coração).

“Foi intoxicação de múltiplas vítimas. Tivemos três pacientes com queixa respiratória. Foi confirmado pela equipe de Bombeiros e policiais que foi pimenta macerada com algum produto inalante misturado. Os pacientes foram transportados para o PA do Incor, estáveis clinicamente. Um vomitou sangue no local devido à inalação, Mas todos estáveis”, relatou Canedo.

“Eu tava no quinto andar, fazendo um serviço, quando de repente começou a dar um cheiro forte. Moradores e arquitetos começaram a tossir forte, passando mal. Alguém disse que um homem passou com uma espécie de spray jogando um produto, um líquido. Muitas pessoas começaram a passar mal e nós descemos imediatamente do prédio. Os bombeiros não estão deixando sair e entrar porque ninguém sabe do que se trata, que gás é. Estou com a respiração ruim, um gás, uma coisa horrível, sem saber o que é”, explicou o pedreiro no programa “Brasil Urgente”.

Ainda segundo ele o ataque teve como motivação o barulho que a obra estava fazendo, o que estava incomodando o suspeito.

“Não tinha cheiro nenhum (quando chegamos), eu estava no quinto andar, aí o cara passou e jogou por baixo da porta. A princípio, estão dizendo que se incomodou com barulho. Já tinha reclamado com o prédio. Parece que hoje surtou, não sei. Teve que todo mundo sair às pressas, sem saber o que estava acontecendo”, disse.

O ex-deputado federal Heráclito Fortes (DEM-PI) mora no local e relatou que a portaria do prédio foi esvaziada. Ele disse não ter sentido cheiro nenhum.

“Aconteceu que a portaria foi esvaziada, os telefones não atendiam. Minha mulher ligou no Datena. Foi quando ligamos e ficamos tendo as informações. É uma coisa isolada, uma rixa. Parece que não é a primeira vez. Mas não há nenhum pânico. Nada de grave a não ser o susto. Eu não vi nada, desci do 7º andar com os Bombeiros direto para cá. Não senti cheiro nenhum, nada”, disse Heráclito Fortes ao “Brasil Urgente”.